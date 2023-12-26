نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاليسكا يراوغ هوساوي.. شاهد هدف النصر الثاني في مرمي الاتحاد بدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز أندرسون تاليسكا لاعب النصر هدف التقدم لصالح العالمي أمام الاتحاد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 38، بعد عرضية من أليكس تيليس من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها تاليسكا بصدره وراوغ المدافع بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى، مرت من فوق الحارس عبد الله المعيوف وسكنت الشباك لتصبح النتيجة حتى الآن 2-1 لصالح العالمي.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC 1HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.