الاتحاد السكندري 2005 يفوز على بيراميدز ويصعد للمركز الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الاتحاد السكندرى مواليد 2005 لكرة القدم على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب زعيم الثغر بفرع سموحة بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الجمهورية.

الاتحاد السكندرى 2005 يفوز على بيراميدز ويصعد للمركز الثالث

وسجل هدفى الاتحاد السكندرى أحمد عاطف، عمر عمورى وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 35 نقطة ويصعد للمركز الثالث بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند 32 نقطة.

ويتكون الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى من: كرم مرسى مدير فنى، تامر شهاب مدرب عام، أسامه سعد مدرب حراس المرمى، أحمد الجزار إدارى الفريق، عبد الرحمن سليمان طبيب الفريق، أسامه محمد عامل مهمات.

ويقود قطاع الناشئين محمود عز رئيس القطاع، جمال بشير مدير إدارى القطاع.