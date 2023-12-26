تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يطلق الحكم صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: دالوت، ايفانز، فاران، بيساكا

خط الوسط: ايركسن، ماينو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جاراناتشو،هويلاند، راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

وستنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، بتعليق عصام الشوالي.