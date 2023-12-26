نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يفوز على بيرنلي بثنائية ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بيرنلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث الشوط الأول

وشهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط كبير من لاعبي فريق ليفربول، لرغبتهم في تسجيل هدف أول مبكر.

وتمكن داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول، من تسجيل الهدف الأول لصالح الريدز، عند الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بتمريرة من جاكبو، ليسدد تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى برينلي.

أحداث الشوط الثاني

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق ليفربول مضاعفة النتيجة وتسجيل هدف ثان، لجعل المباراة أكثر صعوبة على فريق برينلي.

وسجل دالوت نجم فريق ليفربول، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني؛ ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وشهدت أحداث الشوط الثاني، محاولات عديدة من جانب لاعبي فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مع وجود حذر دفاعي من جانب فريق بيرنلي.

ثم أضاف ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد فريق بيرنلي عند المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.