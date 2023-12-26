نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد هدف عبد الرازق حمد الله الثاني في مرمي النصر بدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن عبد الرازق حمد الله من تسجيل الهدف الثاني لصالح الاتحاد أمام النصر في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 51، بعد ركلة حرة، نفذها إيجور كورنادو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها حمد الله برأسية، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي لتصبح النتيجة حتى الآن 2-2.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC 1HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.