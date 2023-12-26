نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بيرنلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتمكن داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول، من تسجيل الهدف الأول لصالح الريدز، عند الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بتمريرة من جاكبو، ليسدد تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى برينلي.

ثم أضاف ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد فريق بيرنلي عند المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.