نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب الفوز على بيرنلي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بيرنلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث سجل هدفي فريق ليفربول، كلا من النجم الدولي داروين نونيز في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، وأضاف ديوجو جوتا، الهدف الثاني للريدز، عند الدقيقة 90 من الشوط الثاني.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 1 يناير المقبل 2024، الموافق الإثنين المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد فريق برينلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.