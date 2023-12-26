نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعصار من العالمي.. ساديو ماني يسجل الهدف الرابع في مرمي الاتحاد " فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع ساديو ماني لاعب النصر أن يسجل الهدف الرابع لصالح العالمي أمام الاتحاد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 75، بعد تمريرة من أندرسون تاليسكا إلى زميله ساديو ماني الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 4-2 لصالح العالمي.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC 1HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

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جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

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جودة العرض: HD.