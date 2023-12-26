نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خماسية النصر.. ماني يقسم ظهر الاتحاد بالهدف الخامس في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز ساديو ماني الهدف الخامس لصالح النصر أمام الاتحاد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 82، بعد تمريرة رائعة من أوتافيو إلى زميله ساديو ماني الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس عبد الله المعيوف لتصبح النتيجة حتى الآن 5-2 لصالح النصر.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC 1HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.