الاتحاد السكندرى يفوز على فاركو بثلاثية ويدخل المربع الذهبي

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الاتحاد السكندرى عبد الغنى محمد، بواتنج، خالد الغندور فى الدقائق 14، 23، 84 بينما سجل سيف تيرى هدف فاركو الوحيد فى الدقيقة 51.

الاتحاد السكندري يفوز على فاركو بثلاثية ويدخل المربع الذهبي

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 15 ويصعد للمركز الرابع بينما يظل فاركو فى مؤخرة الجدول برصيد 5 نقاط.

جاءت المباراة حماسية سريعه فى شوطها الأول الذى سيطر الاتحاد السكندرى على معظم فتراته وحاصر مرمى فاركو الذى بدأ خطوطه متباعدة ممما سهل مهمه الاتحاد السكندرى فى ترجمة سيطرتة إلى هدفين دون رد.

وفى الشوط الثاني حاول فريق فاركو العوده للمباراة ونشط فى الدقائق الأولى واستطاع تسجيل الهدف الأول عن طريق سيف تيرى ليقلص الفارق إلى هدف.

وحاول الفريق الدوائى تحقيق التعادل إلا أن الاتحاد السكندرى استعاد السيطرة وسجل الهدف الثالث عن طريق خالد الغندور لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

