ليفربول يستعيد الصدارة بثنائية في بيرنلي

ليفربول يستعيد الصدارة بثنائية في بيرنلياستعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بيرنلي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ19 من "البريميرليغ".

أنهى ليفربول الشوط الأول متقدماً على بيرنلي، بهدف سجله المهاجم داروين نونيز في الدقيقة الـ6.

وفي الشوط الثاني أحرز البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الثاني "للريدز" في الدقيقة الـ90، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب بانتظار باقي مباريات الجولة، وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ11 في المركز الـ19.