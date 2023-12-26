نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام رونالدو وماني.. النصر يضرب شباك الاتحاد بخماسية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا كبيرا وعريضا على نظيره فريق الاتحاد بخماسية مقابل هدفين في اللقاء القوي المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي بقيادة كاسترو وجالاردو.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة النصر والاتحاد برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 11 ولكن تم الغاؤه للتسلل وعاد عبد الرزاق حمدلله بهدف في الدقيقة 14 بتمريرة لبنزيما وسجل رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 19 وعاد تاليسكا بالهدف الثاني في الدقيقة 38 وانتهى الشوط 2/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا ثم سجل حمدلله هدف التعادل للاتحاد والثاني له في الدقيقة 51 صنعه له كورونادو وسجل رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 68 وعاد ساديو ماني بالهدف الرابع في الدقيقة 75 واحرز الخامس والثاني له في الدقيقة 82 وانتهت المباراة 5/2.

ترتيب النصر والاتحاد

ويحتل العميد المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 6 بينما يأتي النصر في المركز الثاني كوصيفا برصيد 43 نقطة حيث فاز خلال 14 لقاء وتعادل بلقاء وهزم بثلاثة.