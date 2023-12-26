نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر على حساب الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النصر السعودي فوزا كاسحا بنتيجة خماسية مقابل هدفين على حساب الاتحاد، وذلك ضمن المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي.

واستطاع النصر تسجيل خماسية، بواقع هدفين للبرتغالي كريستيانو رونالدو، ومثلهم لساديو مانيه وهدف وحيد لتاليسكا.

بينما سجل ثنائية الاتحاد المغربي عبد الرازق حمد الله.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الاتحاد.

ويواصل النصر مطاردة الهلال على الصدارة بعد فوز اليوم ليشهد المربع الذهبي منافسة مشتعلة.

وتستكمل باقي مباريات الجولة غدا ليكون ترتيب الجدول كالاتي:

1-الهلال: 50 نقطة

2-النصر:43 نقطة

3-الاهلي: 37 نقطة

4-التعاون:34 نقطة

5-ضمك:30 نقطة

6-الاتحاد: 28 نقطة

7-الفتح: 28 نقطة

8-الوحدة:25 نقطة

9- الاتفاق: 24 نقطة

10-الخليج: 22 نقطة

11-الفيحاء: 19 نقطة

12-الأخدود:19 نقطة

13-الشباب: 18 نقطة

14-الطائي: 17 نقطة

15-الرائد: 16 نقطة

16-الرياض: 16 نقطة

17-أبها: 14 نقطة

18-الحزم: 12 نقطة.