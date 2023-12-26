نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا كبيرا وعريضا على نظيره فريق الاتحاد بخماسية مقابل هدفين في اللقاء القوي المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي بقيادة كاسترو وجالاردو.

أهداف النصر والاتحاد في المباراة

سجل عبد الرزاق حمدلله هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 14 بتمريرة لكريم بنزيما وسجل رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 19.

وسجل تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 38 وعاد حمدلله بهدف التعادل في الدقيقة 51.

وسجل رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 68 من ضربة جزاء وعاد ماني بالرابع والخامس في الدقيقة 75، 82 وانتهت المباراة 5/2.

ترتيب النصر والاتحاد

ويحتل العميد المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 6 بينما يأتي النصر في المركز الثاني كوصيفا برصيد 43 نقطة حيث فاز خلال 14 لقاء وتعادل بلقاء وهزم بثلاثة.

