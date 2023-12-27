الرياضة

الزمالك عن التفاوض مع بيكهام: "كلام وكلاء"

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك عن التفاوض مع بيكهام: "كلام وكلاء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة وجود مفاوضات مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كيلوباترا، تحسبا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد المصدر أن أحمد رمضان بيكهام من اللاعبين الجيدين في الدوري الممتاز، وتم ترشيحه من قبل وكلاء للاعبين ولكن الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب سواء شفهية أو رسمية.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الزمالك يصبون تركيزهم في حل أزمة القيد في المقام الأول، ومن ثم التركيز في ملف الصفقات، على حسب الاحتياجات الفنية وفقا لرؤية الجهاز الفني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا