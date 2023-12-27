نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك عن التفاوض مع بيكهام: "كلام وكلاء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة وجود مفاوضات مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كيلوباترا، تحسبا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد المصدر أن أحمد رمضان بيكهام من اللاعبين الجيدين في الدوري الممتاز، وتم ترشيحه من قبل وكلاء للاعبين ولكن الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب سواء شفهية أو رسمية.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الزمالك يصبون تركيزهم في حل أزمة القيد في المقام الأول، ومن ثم التركيز في ملف الصفقات، على حسب الاحتياجات الفنية وفقا لرؤية الجهاز الفني.