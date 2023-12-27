نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم مصر.. أمارا تراوري يكشف عن 6 منتخبات قادرة على حرمان السنغال من الاحتفاظ بلقب الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أمارا تراوري، مدرب السنغال السابق، في مقابلة مع " أفريكفوت " عن فرص أسود التيرانجا في تحقيق الثنائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بساحل العاج.

حاملة لقب بطل إفريقيا بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في 6 فبراير 2022، تمتلك السنغال لقبًا ستدافع عنه في ساحل العاج، خلال النسخة المقبلة والرابعة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية.

وبسؤاله عن فرص السنغال في اللقب، يعتقد المدرب السابق أن أسود التيرانجا لديها القدرة على الاحتفاظ بلقبها في ساحل العاج.

وقال:" إنها حفلة، اجتماع كبير ننتظره جميعًا. لقد أتيحت لي الفرصة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كلاعب ومدرب ".

وأضاف ءةؤ نحن أبطال إفريقيا ونحلم بالفوز مرتين أو ثلاث مرات متتالية مثل مصر، سيكون الأمر صعبًا للغاية ولكن الإشارات خضراء، إنه نفس الفريق ونفس المدرب. لمدة عامين، فاز هذا الفريق بجميع مبارياته تقريبًا، بما في ذلك المباريات المهمة ضد البرازيل أو الكاميرون ".

وتابع:" من المؤكد أنها خسرت أمام الجزائر لكنها قدمت مباراة جيدة، مجموعة السنغال صعبة للغاية مع مباراتي ديربي ضد جامبيا وغينيا بالإضافة إلى الكلاسيكو ضد الكاميرون، جميع المباريات ستكون نهائية ".

وبالإضافة إلى السنغال رشح تراوري منتخبات مصر، المغرب، بالإضافة إلى ساحل العاج للمنافسة على لقب البطولة، وحرمان السنغال من لقبها.

وقال:" أرى المغرب بعد كأس العالم الرائعة، سنرى ما إذا كانت الديناميكية لا تزال موجودة، لقد تركت الجزائر انطباعا قويا عندي في داكار ضد السنغال ".

وتابع:" لقد كان اختيارًا ممتازًا من جانبهم أن يأتوا ويلعبوا في السنغال للتعرف على بيئة ساحل العاج، لقد حولوا هذا الضغط لفرض أنفسهم، الجزائر دولة خارجية هائلة ".

واستمر:" لدينا أيضًا منتخبات مثل نيجيريا والكاميرون، التي تخفي أسلوب لعبها، إنهم ألمان إفريقيا، لدينا أيضًا البلد المضيف، ساحل العاج، وقد يكونون في المجهول، وهناك مصر أيضا ".

واختتم: السنغال هي المرشحة بطبيعة الحال لحامل اللقب.