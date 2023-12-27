نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا فى قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة طلائع الجيش ا

لمقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان، حسين تيمور، شريف رضا، محمد المغربى، عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، بركات حجاج، طارق علاء، محمود وحيد، إسلام جابر، دوكو دودو، ابوبكر ليادى، عمرو قلاوه، أحمد خالد، محمد عصام، مصطفى البدرى، محمد سعيد، لحسن دهدوه، حسين فيصل، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن بفارق نقطة عن سموحه.

