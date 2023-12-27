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أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على فوز فريقه أمام نظيره فريق بيرنلي بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول أمام بيرنلي

وقال كلوب في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" لقد حاولنا العثور على مفتاح للتسجيل وكانت هناك بعض العقبات أمامنا، لعبنا مباراة مذهلة".

وعن هدف جوتا أكد:" إنه هدف رائع، لاعب آخر كان من الممكن أن يكون في المنافسة على أفضل لاعب في اللقاء كان واتارو إندو ويالها من مباراة لعبها".

وتابع:" صنعنا الكثير من الفرص مؤخرًا ولم نترجم الكثير منها ولكن في النهاية الأمر يتعلق بالأداء، لعبنا أربع مباريات في 10 أيام، الآن لدينا خمس مباريات، أيام من الآن وحتى المباراة التالية لذا يبدو أننا يجب أن نذهب في إجازة ؟ لا سيحصل اللاعبين على يومين إجازة مع العائلة".

وواصل:" سجلنا هدف أول رائع، لعب كودي جاكبو بشكل جيد أيضًا وكان هناك كثير من الثنائيات الجيدة التي يحتاج لها المهاجم، بشكل عام أردنا أن نلعب كما لعبنا اليوم".

وعن نونيز أضاف:" هو لاعب لا يصدق ولكن إذا لم يسجل المهاجم فإن النظام بأكمله ليس هو نفسه، أنت تشك في كل شئ، لا يقتصر الأمر على العالم الخارجي ولكنك تشكك في كل شئ".

