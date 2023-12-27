نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرجيل فان ديك يعلق على فوز ليفربول أمام بيرنلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول على انتصار فريقه أمام نظيره فريق بيرنلي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" حققنا فوز مهم جدًا، كانت تسعة أو عشر أيام مكثفة للغاية وتحديات مختلفة، قمنا بعمل جيد للغاية".

وأكد:" لقد كانت هناك فوضى بعض الشئ بعد الهدف الثاني الذي تم إلغائه لصالحنا ولكننا لعبنا بشكل جيد بشكل عام".

وتابع:" لا أعتقد أن الحظ وقف إلى جانبنا كثيرًا، لم يكن الأمر سهل على الإطلاق ضد بيرنلي، هم يلعبون على ملعبهم وعلينا أن نكون في حالة جيدة ومستعدين للمعاناة، لقد كنا جيدين وبالتغييرات التي أجريناها أنا سعيد".

وواصل:" كوانساه موهبة رائعة وصاعده، منذ اللحظة التي ظهر فيها لأول مرة وهو يتحسن، من الجميل أن أرى ذلك، أنا حقًا أحب ذلك وإذا كان بإمكاني مساعدته فسوف أفعل ذلك، أنا سعيد جدًا من أجله".

وعن نونيز أتم:" كمهاجم إذا ابتعدت عن التسجيل لفترة قصيرة قد يخطر ذلك في ذهنك لكني لا أرى ذلك حقًا مع اللاعبين، من الجيد حقًا أن نرى ذلك وعلينا أن نستمر في دفع بعضنا البعض، يجب أن نبقى جائعين، لدينا الكثير من الجوع في الفريق لذا دعونا نستمر في ذلك".