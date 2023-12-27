نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مبابي يحسم موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد.. وبيريز يقول كلمته النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد

ووفقًا لموقع "دون بالون" الإسباني، فأن مبابي لا يريد تكرار ما حدث الصيف الماضي مع الفريق الملكي، بعدما اتفق مع فلورنتينو بيريز على الانتقال إلى ريال مدريد، وبعدها تفاجأ الجميع بتجديد اللاعب الفرنسي عقده مع الفريق الباريسي.

وأشار الموقع الإسباني، بأن مبابي سيعمل على الانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، فاللاعب يري بأن الفريق الملكي سيساعده بكل تأكيد على التتويج بجائزة الكرة الذهبية، التي يسعي للظفر بها.

وأوضح الموقع، بأن مبابي يريد كذلك التتويج بدوري أبطال أوروبا، وهذا لم يحدث إذا بقي في صفوف النادي الباريسي، الذي فشل مرارًا وتكرارًا في الفوز باللقب الغالي، بالرغم من الصفقات القوية والمميزة التي تعاقد معاها خلال السنوات الماضية.

وشدد الموقع الإسباني، بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سيُسقط مبابي من حساباته نهائيًا، في حال تراجع اللاعب عن قراره مرة أخري بالانضمام إلى المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.