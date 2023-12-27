نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمر يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

يلتقى البلوز مع ضيفه كريستال بالاس، مساء، غدًا، الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل

خط الوسط: ليسلي أجوتشوكو - كونور كالاجر - كول بالمر

خط الهجوم: أرماندو بروخا - نيكولاس جاكسون- رحيم سترلينج

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في الترتيب الخامس عشر برصيد 18 نقطة.