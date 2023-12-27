نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا في سيناريو درامي بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عن تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

بدأ رتم المباراة سريع بعض الشيء وتبادل لاعبو الفريقان العديد من التسديدات.

سجل جون ماكجين هدف التقدم لصالح أستون فيلا في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة سجل ديندونكير هدف أستون فيلا الثاني في شباك الشياطين الحمر بصناعة لينجيلت.

واستطاع جارناتشو في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة تسجيل هدف المان يونايتد الأول في شباك أستون فيلا بتمريرة حاسمة من راشفورد.

وجاء اللاعب نفسه في الدقيقة الحادية والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليعادل النتيجة لصالح أصحاب الأرض.

كثف لاعبو مانشستر يونايتد هجماتهم وتمكن هويلوند من تسجيل هدف الفريق الأحمر الثالث في شباك أستون فيلا في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.