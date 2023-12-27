نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للاقتراب من الصدارة.. جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي

يلتقى المان يونايتد مع مضيفه إيفرتون، مساء، غدًا، الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، ألفاريز.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بسببب مشاركته في كأس العالم للأندية التي حدص لقبها، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر بـ16 نقطة.