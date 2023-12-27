نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا الثلاثاء 26/12/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا اليوم الثلاثاء 28/12/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

فاز فريق مانشستر يونايتد الكروي الأول أمام نظيره فريق أستون فيلا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 19من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

أحرز جون ماكجين هدف التقدم لصالح أستون فيلا في الدقيقة الثانية والعشرين، ليضاعف ديندونكير النتيجة في الدقيقة السادسة والعشرين.

وسجل جارناتشو هدفي مانشستر يونايتد الأول والثاني في الدقائق الدقيقة الثامنة والخمسين، والحادية والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ونجح هويلوند في تسجيل هدف الفريق الأحمر الثالث في شباك أستون فيلا في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.