نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 عقب انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وشهدت نتائج مفاجئة.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في تحقيق فوزًا مثيرا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره بيرنلي بهدفين دون رد؛ ليتصدر جدول ترتيب البريميرليج.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، برصيد 42 نقطة، ويليه أرسنال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة؛ بينما يتواجد فريق أستون فيلا في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم

ليفربول 42 نقطة

أرسنال 40 نقطة

أستون فيلا 39 نقطة

توتنهام هوتسبر 36 نقطة

مانشستر سيتي 34 نقطة

مانشستر يونايتد 31 نقطة

وست هام يونايتد 30 نقطة

نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

برايتون 27 نقطة

بورنموث 25 نقطة

تشيلسي 22 نقطة

وولفرهامبتون 22 نقطة

فولهام 21 نقطة

برينتفورد 19 نقطة

كريستال بالاس 18 نقطة

نوتنجهام فورست 17 نقطة

إيفرتون 16 نقطة

لوتون تاون 15 نقطة

بيرنلي 11 نقطة

شيفيلد يونايتد 9 نقاط.