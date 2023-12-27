نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شبانة: بيراميدز متأثر بـ "نظرية المؤامرة" عامر حسين: انسحاب القطبين أضر بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2023.

محمد شبانة: سيراميكا قدم مستوى سيئ أمام الأهلي.. والرمادي سبب الخسارة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي سيراميكا كليوباترا قدم مستوى سيئ أمام الأهلي رغم كل المجاملات لـ أيمن الرمادي مدرب الفريق، مشيرا إلى أن المدرب خانه التوفيق في طريقة اللعب والأداء، وكان مرعوبًا من مواجهة الفريق الأحمر الذي كان يعاني من الإجهاد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: "لاعبو الأهلي كانوا يعانون من حالة إجهاد وحدثت إصابات لـ الشناوي وياسر إبراهيم، كما خرج بيرسي تاو وعلي معلول من المباراة لنفس السبب، وبعد مشاركة مصطفى شوبير لم يكن هناك أي تسديدات على الحارس، فكيف سوف نشيد بسيراميكا، ولو كان الأهلي في قمة مستواه كان سيفوز بسهولة".

ميمي عبد الرازق: أجويرو حبيبي.. لاعب ملتزم ومؤدب للغاية

أشاد ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق للداخلية بإمكانيات عبد الرحمن عاطف أجويرو، لاعب الفريق.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أجويرو حبيبي وابني، ومن اللاعبين المحترمين، هو لاعب كرة جيد، ومجتهد".

وأضاف: "أجويرو كان مميزًا في المباريات التي شارك بها معي في فريق الداخلية.. كان مؤدب جدًا، وملتزم جدًا، ولا يعترض على مشاركاته في المباريات".

وتابع: "بشأن إهدار ركلة الجزاء أمام مودرن فيوتشر، أي لاعب يخطئ، وربنا اسمه الغفور الرحيم، وأقول لمسئولي الداخلية إنه يجب احتواء اللاعب".

أجويرو لـ الريمونتادا: فيديو ميمي عبد الرازق دمرني نفسيًا

أكد عبد الرحمن عاطف أجويرو، لاعب نادي الداخلية أن مقطع الفيديو الذي ظهر به ميمي عبد الرازق، مدرب الفريق وهو يطالب بإبعاده من النادي أثر عليه نفسيًا.

وقال عبد الرحمن عاطف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فضلت الداخلية عن عروض أخرى، ميمي عبد الرازق تحدث معي، وأكد لي أنني سألعب معه، ووافقت على عرض الداخلية، بسبب هذه المكالمة".

وأضاف: "اتخذت قرار خاطئ بتسديد ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر، لأنني لم أسجل أهداف منذ فترة، فوجئت برد فعل ميمي عبد الرازق، التي علمتها من الإعلام".

عامر حسين: غياب القطبين عن كأس الرابطة يضر البطولة تسويقيا..

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المؤتمرات الصحفية يتم تنظيمها بعد المباريات لمساعدة الرأي العام ووسائل الإعلام، وتم إصدار العقوبات بشكل فوري، وسوف يتم معاقبة أي مدرب يتجاوز في حق الإعلام، وكان من الأفضل على جايمي باتشيكو عدم الرد على السؤال وعدم التجاوز في حق الصحفي.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "ندرك مدى معاناة الأهلي من الإجهاد وضغط البطولات، ووضعنا أجندة المواعيد منذ فترة طويلة من 25-29 ديسمبر الجاري، وبعد الاجتماع مع مجلس أبوظبي كان لديهم ارتباطات آخرى تخص مواجهة السوبر الإماراتي وماراثون الشيخ زايد الذي سيقام في القاهرة، وكنا نريد تحديد مواعيد للبطولة في أكتوبر أو نوفمبر، لكن ارتباطات الأهلي الكثيرة حالت دون ذلك، وكان الموعد الوحيد قبل أمم إفريقيا خلال شهر ديسمبر وكان من الصعب تأجيل أي مباريات للأهلي في البطولة".

شبانة: مسئولي بيراميدز متأثرون بـ"نظرية المؤامرة"

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان نادي بيراميدز دائمًا يردد بعض الأمور الغير صحيحة قبل كأس السوبر المصري المقام حاليا في أبوظبي، وقاموا بتسجيل فيديو من ثنائي الفريق رمضان صبحي وعبدالله السعيد، واقنعوهم بوجود جماهير للنادي في الإمارات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: "هل رمضان وعبدالله قاموا بتسجيل الفيديو عن قناعة تامة؟! وظهر استاد محمد بن زايد خاليًا خلال لقاء بيراميدز وفيوتشر، ولم يكن سوى كراسي الاستاد فقط هي التي ظهرت عبر شاشات القنوات الفضائية".

وأضاف: "بعد مباراة بيراميدز وفيوتشر بنصف ساعة، اكتظت المدرجات بجمهور النادي الأهلي الذي حضر لمؤازرة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، وليس عيبًا أن يكون نادي بيراميدز ليس لديه جمهور، مهما فعلوا فليست لهم جماهيرية مثل الأندية الشعبية".

