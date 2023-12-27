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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي عقب الفريق أمام أستون فيلا مساء الثلاثاء.

ونجح فريق مانشستر يونايتد الكروي الأول في تحقيق الفوز أمام نظيره فريق أستون فيلا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بنظيره فريق نوتينجهام فورست مساء السبت القادم الموافق الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

وستنقل أحداث المباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports.