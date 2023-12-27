نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الأولمبية تعلن إيقاف هشام حطب وتكلف النائب بأعمال الرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وذلك بعد إيقافه من قبل وزراة الشباب والرياضة.

وكانت وزراة الشباب والرياضة قد أعلنت إيقاف اتحاد الفروسية المصري برئاسة هشام حطب، وذلك بعد مخالفات مالية وإدارية وجدتها لجنة التفتيش.

بيان اللجنة الأولمبية المصرية

"في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة والمتضمن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس/ هشام حطب، وإعمالًا للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017؛ اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية في جلستها الطارئة التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية في البداية وبدأت الجلسه بعد خروجه لمناقشة مايخصه".

وتابع: "وقرر مجلس اداره اللجنه الاولمبيه إيقاف المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.".

واختتم: "كما تقرر تكليف نائب الرئيس المهندس/ ياسر إدريس بأعمال رئيس اللجنة. وأكد مجلس إداره اللجنه الإولمبية المصرية أن جميع القرارات تمت بحضور تسع أعضاء حضوريًا وثلاثه أعضاء أون لاين بمجموع ١٢ عضوًا من أصل ١٤ عضوًا".

وعلق هشام حطب حول الإيقاف بأنه لا يوجد سند قانوني لمًا يحدث، بل وصفه بالتربص بشخصه، وأكد أنه ملتزم بكافة العقوبات ويتحمل المسؤولية بالكامل.