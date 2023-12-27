نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. موعد انتهاء أزمة القيد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادي الزمالك آخر تطورات ملف القيد داخل القلعة البيضاء وموعد انتهاء أزمة منع الفريق الأبيض من ضم صفقات جديدة.

انتهاء أزمة القيد في الزمالك

ويعاني الزمالك من حرمان قيد صفقاته الجديدة بسبب حصول خصوم النادي على أحكام نهائية بغرمات مستحقة على القلعة البيضاء.

وحصل نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي على حكم نهائي ضد الزمالك بغرامة مليون ونصف دولار في قضية شيكابالا، بالإضافة إلى حكم لصالح نادي ليون 36 النيجيري بسداد مبلغ 11 ألف دولار حق رعاية سامسون إكينولا وكذلك 270 ألف دولار مستحقات بنجامين أتشيمبونج.

من جانبه أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" أن هناك انفراجه في ملف القيد موضحا أن الزمالك بصدد إنهاء الأزمة خلال الأسبوع الأول من يناير القادم.

وتابع المصدر أن الزمالك سيسدد مبلغ مليون و781 ألف دولار أمريكي لحسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة من أجل رفع منع القيد.

وأتم المصدر موضحا أن خطوة حل أزمة القيد تأتي في ظل حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على إبرام عدد من الصفقات خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

وفي سياق متصل علم موقع دوت الخليج الرياضي أن حل أزمة القيد داخل نادي الزمالك تأتي بمساهمة عدد من رجال الأعمال "الزملكاوية".

من الجدير بالذكر أن نادي الزمالك نجح في تسوية مستحقات وادي دجلة في رعاية المهاجم السنغالي ابراهيما نداي والمقدرة بـ7000 يورو.