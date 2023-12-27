نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل الدبابة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرا، بعض العروض الخارجية للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد تألقهم الملفت في المواسم الأخيرة.

وكان المالي أليو ديانج، أحد اللاعبين الذين وصلت إليهم عروض خارجية في المواسم الأخيرة للرحيل عن المارد الأحمر.

ديانج يقترب من الرحيل عن الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني لفريق قطر القطري، يرغب في التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العرض من المنتظر وصوله خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يسعى مدرب الفريق القطري يريد تعويض العراقي بشار رسن لاعب الفريق، الذي يقترب من الرحيل".

وأختتم أمير هشام: "حال وصول عرض مناسب من الناحية المادية، هناك اتجاه داخل الأهلي سيتم الموافقة على العرض، ولن يقل العرض بنسبة كبيرة عن قيمة حمدي فتحي لاعب الفريق السابق".