نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وش السعد.. ليفربول لا يخسر في الدوري الإنجليزي عند مشاركة هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بيرنلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث تمكن النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول، من تسجيل هدف الريدز الثاني، عند الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني ليحقق رقم مميز له مع الفريق الإنجليزي.

وارتفع رصيد فريق فريق ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد فريق برينلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

ديوجو جوتا يبصم على رقم مميز مع ليفربول

حيث تبين من خلال الاحصائيات، أن فريق ليفربول لا يخسر في حال سجل البرتغالي دييجو جوتا هدف، في أي مباراة.

حيث سجل جوتا مع فريقه ليفربول حتى الآن في 42 مباراة، فاز فيها الريدز في 35 منهم، بينما تعادل الفريق الإنجليزي في 7 لقاءات.