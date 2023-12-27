نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27/12/2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، والقنوات الناقلة.

ويشهد اليوم الأربعاء 27-12-2023، إقامة ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيواجه برينتفورد نظيره وولفرهامبتون، ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس، ويقابل إيفرتون نظيره مانشستر سيتي، وذلك في إطار الجولة الـ19 من البريميرليج.

وفي الدوري المصري تقام مباراتان فقط، حيث يستضيف نادي زد نظيره الداخلية، كما يستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد وولفرهامبتون – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد كريستال بالاس – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون ضد مانشستر سيتي – في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأربعاء، عبر قنواتها.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

نادي زد ضد الداخلية – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

سموحة ضد طلائع الجيش – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.