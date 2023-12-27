نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 27-12-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر مواجهات الجولة 10 من الدوري ويقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 27-12-2023 والقنوات الناقلة لها والتي ستجمع بين زد والداخلية وسموحة وطلائع الجيش. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء زد ضد الداخلية 4:00 سموحة ضد طلائع الجيش 7:00 ترتيب الدوري المصري 1- بيراميدز 17 نقطة 2- زد 16 نقطة 3- إنبي 16 نقطة 4- الاتحاد 15 نقطة 5- المصري 15 نقطة 6- الأهلي 14 نقطة 7- سيراميكا 14 نقطة 8- طلائع الجيش 14 نقطة 9- فيوتشر 13 نقطة 10- الجونة 13 نقطة 11- سموحة 13 نقطة 12- الزمالك 11 نقطة 13- بلدية المحلة 10 نقاط 14- المقاولون العرب 7 نقاط 15- الإسماعيلي 7 نقاط 16- الداخلية 7 نقاط 17- البنك الأهلي 6 نقاط 18- فاركو 5 نقاط هدافي الدوري المصري 1- أحمد بلحاج 7 أهداف 2- مابولولو 6 أهداف 3- زيكو 6 أهداف 4- حسام أشرف 6 أهداف 5- فادي فريد 5 أهداف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة أون تايم سبورت القمر: نايل سات التردد: 11862 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6.