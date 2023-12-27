نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 27-12-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستمر مواجهات الجولة 10 من الدوري ويقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 27-12-2023 والقنوات الناقلة لها والتي ستجمع بين زد والداخلية وسموحة وطلائع الجيش.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء
زد ضد الداخلية 4:00
سموحة ضد طلائع الجيش 7:00
ترتيب الدوري المصري
1- بيراميدز 17 نقطة
2- زد 16 نقطة
3- إنبي 16 نقطة
4- الاتحاد 15 نقطة
5- المصري 15 نقطة
6- الأهلي 14 نقطة
7- سيراميكا 14 نقطة
8- طلائع الجيش 14 نقطة
9- فيوتشر 13 نقطة
10- الجونة 13 نقطة
11- سموحة 13 نقطة
12- الزمالك 11 نقطة
13- بلدية المحلة 10 نقاط
14- المقاولون العرب 7 نقاط
15- الإسماعيلي 7 نقاط
16- الداخلية 7 نقاط
17- البنك الأهلي 6 نقاط
18- فاركو 5 نقاط
هدافي الدوري المصري
1- أحمد بلحاج 7 أهداف
2- مابولولو 6 أهداف
3- زيكو 6 أهداف
4- حسام أشرف 6 أهداف
5- فادي فريد 5 أهداف
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة أون تايم سبورت
القمر: نايل سات
التردد: 11862
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6.