الرياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد نادي بيراميدز اف سي بصدارة الترتيب وينافسه زد وإنبي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27/12.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

زد ضد الداخلية 4:00

سموحة ضد طلائع الجيش 7:00

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 17 نقطة

2- زد 16 نقطة

3- إنبي 16 نقطة

4- الاتحاد 15 نقطة

5- المصري 15 نقطة

6- 14 نقطة

7- سيراميكا 14 نقطة

8- طلائع الجيش 14 نقطة

9- فيوتشر 13 نقطة

10- الجونة 13 نقطة

11- سموحة 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- المقاولون العرب 7 نقاط

15- الإسماعيلي 7 نقاط

16- الداخلية 7 نقاط

17- البنك الأهلي 6 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

هدافي الدوري المصري

1- أحمد بلحاج 7 أهداف

2- مابولولو 6 أهداف

3- زيكو 6 أهداف

4- حسام أشرف 6 أهداف

5- فادي فريد 5 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر: نايل سات

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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