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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الرحمن عاطف أجويرو، لاعب نادي الداخلية أن مقطع الفيديو الذي ظهر به ميمي عبد الرازق، مدرب الفريق وهو يطالب بإبعاده من النادي أثر عليه نفسيًا.

أجويرو لـ الريمونتادا: فيديو ميمي عبد الرازق دمرني نفسيًا

وقال عبد الرحمن عاطف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فضلت الداخلية عن عروض أخرى، ميمي عبد الرازق تحدث معي، وأكد لي أنني سألعب معه، ووافقت على عرض الداخلية، بسبب هذه المكالمة".

وأضاف: "اتخذت قرار خاطئ بتسديد ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر، لأنني لم أسجل أهداف منذ فترة، فوجئت برد فعل ميمي عبد الرازق، التي علمتها من الإعلام".

وتابع: "لم أكن في وعيي منذ المباراة وحتى وصلت إلى منزلي، لم أصدق أنني أهدرت ركلة الجزاء، فكرت تفكيرين أثناء التسديد، في منتصف المرمى، أو على يسار جنش".

وأكمل: "محمود جنش تحرك من أمام خط المرمى أثناء التسديد، لكنني لم ألاحظ ذلك، لأن تفكيري كان في إهدار ركلة الجزاء".

وواصل: "فيديو ميمي عبد الرازق دمرني نفسيًا، أعاني حتى الآن بسبب هذا الموقف".

وأتم عبد الرحمن أجويرو تصريحاته قائلًا: "تحدثت مع ميمي عبد الرازق، وشرحت له الموقف، والموقف انتهى بيني وبينه، ولكنني حينها كنت قد ابتعدت عن المنتخب الأولمبي، ولم يتم استدعائي منذ ذلك الوقت".