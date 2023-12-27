نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة البريميرليج، معرفة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر.

ويأتي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد صلاح في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في ستة لقاءات وخسارة مباراة واحدة.

ويتواجد آرسنال في وصافة الترتيب برصيد 40 نقطة بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل أربعة لقاءات وخسارة لقاءين، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في اثنتا عشر لقاء والتعادل في ثلاث مباريات وخسارة أربعة لقاءات.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول: 42 نقطة.

2- آرسنال: 40 نقطة.

3- أستون فيلا: 39 نقطة.

4- توتنهام هوتسبير: 36 نقطة.

5- مانشستر سيتي: 34 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 31 نقطة.

7- وست هام يونايتد: 30 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

9- برايتون: 27 نقطة.

10- بورنموث: 25 نقطة.

11- تشيلسي: 22 نقطة.

12- وولفرهامبتون: 22 نقطة.

13- فولهام: 21 نقطة.

14- برينتفورد: 19 نقطة.

15- كريستال بالاس: 18 نقطة.

16- نوتنجهام فورست: 17 نقطة.

17- إيفرتون: 16 نقطة.

18- لوتون تاون: 15 نقطة.

19- بيرنلي: 11 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 9 نقاط.