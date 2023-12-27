نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شبانة: سيراميكا قدم مستوى سيئ أمام الأهلي.. والرمادي سبب الخسارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي سيراميكا كليوباترا قدم مستوى سيئ أمام الأهلي رغم كل المجاملات لـ أيمن الرمادي مدرب الفريق، مشيرا إلى أن المدرب خانه التوفيق في طريقة اللعب والأداء، وكان مرعوبًا من مواجهة الفريق الأحمر الذي كان يعاني من الإجهاد.

ماذا قال شبانة عن مباراة الأهلي وسيراميكا؟

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: "لاعبو الأهلي كانوا يعانون من حالة إجهاد وحدثت إصابات لـ الشناوي وياسر إبراهيم، كما خرج بيرسي تاو وعلي معلول من المباراة لنفس السبب، وبعد مشاركة مصطفى شوبير لم يكن هناك أي تسديدات على الحارس، فكيف سوف نشيد بسيراميكا، ولو كان الأهلي في قمة مستواه كان سيفوز بسهولة".

وأضاف: "سيراميكا كليوباترا ظهر بفرصتين فقط أمام الأهلي، الأولى انقذها الشناوي، والثانية في العارضة، لكن لاعبو الفريق الأحمر اهدروا العديد من الفرص، رغم أنهم بعيدين عن المستوى تماما، ولو كان هناك رغبة وتركيز من جانب سيراميكا كان من الممكن أن يفوزوا بالمباراة".

وأكد شبانة: "لاعبو الأهلي متأثرون بدنيا بعد العودة من كأس العالم للأندية، وأيمن الرمادي وراء خسارة سيراميكا كليوباترا، والأهلي فاز بمجهود لاعبيه فقط في نهاية المباراة بعد مجهود كبير من إمام عاشور الذي انطلق بالكرة ووضعها بقدمه عرضية فاصطدمت بمدافع سيراميكا وسكنت الشباك".