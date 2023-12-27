نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد عواد يحرج الزمالك ويحسم الجدل حول تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، الجدل نول تجديد عقده مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي، بعد تردد أنباء رفض اللاعب توقيع عقود جديدة بسبب بعض الاتفاقات.

وتخطط إدارة القلعة البيضاء في الحفاظ على بعض الركائز الأساسية للفريق في الموسم الحالي تمهيدا لحل أزمة القيد وتدعيم الفريق بصفقات جديدة.

عواد يرحب بالتجديد للزمالك

وصرح محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك:" لا أمانع تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم الجاري".

وواصل عواد خلال تصريحات خاصة لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "لم أرفض التجديد كما يدعي البعض، ولكن لا يوجد أي تفاوض رسمي حتى الآن".

وأختتم محمد عواد: "يوجد هناك عروض من الدوري السعودي ولكن لم ترتقي للمستوى الرسمي، والأولوية بالنسبة لي هي البقاء والاستمرار داخل صفوف الفريق".

على جانب أخر، تحاول إدارة القلعة البيضاء في الفترة القادمة الحصول حكم نهائي بفتح باب قيد الفريق، بعد سداد بعض الغرامات التي فرضت على النادي بسبب المديونيات السابقة ومستحقات بعض اللاعبين الراحلين.