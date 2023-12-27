نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يفجرها: هذا سبب فشل التعاقد مع عبد العزيز يعقوبو من الدوري الصيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي السابق، الجدل الذي أثير مؤخرا حول أسباب فشل صفقة عبد العزيز يعقوبو مهاجم رايو أفي البرتغالي والمعار حاليا إلى الدوري الصيني، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن عدم وجود إصابة مزمنة كما جاء تقرير القلعة الحمراء.

أبو عبلة يتحدث عن سبب فشل صفقة يعقوبو

وصرح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق:" رفضت صفقة عبدالعزيز يعقوبو، جاء لأسباب طبية بما تخدم مصلحة الفريق والنادي".

وواصل أبو عبلة خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب كان لديه إصابة لا يمكن الخوض فيها أو الحديث عنها، ولكنها سوف تؤثر عليه مع الفريق ولن يكون مناسب للعوامل المحيطة بعكس الدوريات الأخرى".

وأختتم أحمد أبو عبلة: "صعوبة القرار أن يعقوبو جاء من الملعب، وهو لاعب مميز وحين تم عرض علي فكرة استعارته رحبت، حفاظًا على حظوظ النادي ولكن اللاعب رفض، بعكس الشراء النهائي الذي قد يكلف النادي خسائر في تسويقه، حتى هو رحل لناديه الحالي على سبيل الإعارة وقد يكون لنفس الأسباب التي تم رفضها من جهتنا".