نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. أبو عبلة يكشف أسباب رحيله عن الأهلي ويبرئ كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق للنادي الأهلي، عن أسباب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء والتي فاجئت الجميع مطلع الموسم الحالي، والتي شهدت وقتها غموض كبير.

أبو عبلة يتحدث عن رحيله من الأهلي

وصرح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق:" تفاجئت بقرار رحيله عن رئاسة الجهاز الطبي في النادي خلال الفترة الماضية".

وواصل أبو عبلة خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "علاقتي مع الجميع جيدة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق أبلغني بقرار الرحيل".

وأردف أحمد أبو عبلة: "لم يحدث بيني وبين مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أي خلافات كما ادعى البعض، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات بسيطة بشأن تقارير اللاعبين وهذا طبيعي".

وأشار أحمد أبو عبلة: "مش منطقي أن يكون لدي رغبة في مشاركة مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولا ألوم الشناوي على حزنه بسبب رأي في عدم جاهزيته".

وأختتم:" أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن الدكتور خالد محمود الطبيب الأسبق، تم ظلمه وتحميله مسؤولية إصابات لاعبي الأهلي خلال فترة تواجده، لأن الدكتور وظيفته معالجة اللاعبين وليس إصابتهم، وهناك أسباب أخرى سواء المخطط البدني أو مخطط الأحمال بالإضافة إلى الإجهاد والملاعب وغيرها".