نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما مركز صلاح؟.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء 27-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من مشجعي محمد صلاح الذي يلعب بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في معرفة مركز الفرعون المصري بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء.

وتقام ثلاث مباريات اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في إطار الجولة التاسعة عشر من البريميرليج، حيث يواجه برينتفورد نظيره وولفرهامبتون، ويقابل تشيلسي نظيره كريستال بالاس، ويستضيف إيفرتون نظيره مانشستر سيتي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد وولفرهامبتون – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد كريستال بالاس – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون ضد مانشستر سيتي – في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء

ويأتي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف ويأتيدط دومينيك سولانكي لاعب بورنموث في وصافة الترتيب برصيد 13 هدف، فيما يأتي محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث برصيد 12 هدف.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي: 14 هدف.

دومينيك سولانكي، بورنموث: 13 هدف.

محمد صلاح، ليفربول: 12 هدف.

سون، توتنهام هوتسبير: 11 هدف.

جارود بوين، وست هام يونايتد: 11 هدف.

أولي واتكيز، أستون فيلا: 9 أهداف.

أليكساندر إيساك، نيوكاسل يونايتد: 8 أهداف.

هوانغ هي تشان، وولفرهامبتون: 8 أهداف.

كاليوم ويسلون، نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف

كريس وود، نوتنجهام فورست: 7 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي: 7 أهداف.