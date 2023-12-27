نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي استعداداته لمواجهة نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جوديسون بارك.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما يحتل فريق ايفرتون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وكان فريق مانشستر سيتي توج بلقب بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فلومينيسي البرازيلي بأربعة أهداف نظيفة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.