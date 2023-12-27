نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالترددات.. القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 27-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم الأربعاء في الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جوديسون بارك.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وفي رصيده 34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يدخل ايفرتون هذه المباراة وفي رصيده 16 نقطة في المركز السابع عشر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ايفرتون مساء اليوم:-

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansa