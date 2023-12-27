سهيل العريفي يكشف عن مفاجأت في مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي ومودرن فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي عن مفاجآت في مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بين الأهلي ومودرن فيوتشر

ماذا قال سهيل العريفي؟

أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي في تصريحات لبرنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: "لم نتلق اي طلب من اتحاد الكرة المصري بشأن تأجيل مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا لمدة ٢٤ ساعة، وهذا شأن داخلي ليس لنا علاقة به، نحن أخبرنا الاتحاد بتحديد المواعيد الخاصة بمباريات البطولة التي استقروا عليها وابلاغنا بها."

وتابع:"البطولة بات لها عوائد ومكاسب أكبر في نسختها الحالية بمشاركة ٤ فرق بدل من فريقين، والجماهير في الامارات تعرفت على أندية مصرية جديدة مثل سيراميكا ومودرن فيوتشر، والبطولة اصبحت ذات طابع تنافسي واثارة من الناحية الكروية بشكل اكبر من اقامة البطولة بين فريقين فقط بمباراة واحدة."

وأضاف:"كنا نتوقع حضور جماهيري اكبر لمباريات البطولة وبالأخص من الفريق الاكثر شعبية وهو الاهلى في مباراة سيراميكا، وننتظر حضورهم بشكل اكثر في المدرجات بالمباراة النهائية امام فيوتشر."

واختتم:"هناك مفاجات كثيرة ستشهدها المباراة النهائية بين الاهلي وفيوتشر، اهمها فقرة للفنان المصري محمد حماقي، ونتمنى ان يشهد نهائي السوبر مباراة كبيرة بين الفريقين تليق بسمعة الكرة المصرية".