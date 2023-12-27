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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة، رسالة إلى لاعبي نادي الزمالك بأن عليهم مسئولية ضخمة لإعادة النادي إلى مكانته التي يستحقها، خصوصا بعد التراجع الكبير في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقدان فرصة اللعب في مونديال الاندية 2025.

محمد شبانة يوجه رسالة هامة لمسئولي الزمالك بسبب تصنيف الفيفا

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لا بد خلال المواسم المقبلة إعادة الفريق لفرق المقدمة في تصنيف الكاف والفيفا، بعيدا عن الأزمات الإدارية التي يعاني منها الزمالك".

وأضاف: "إدارة الزمالك السابقة تسببت في أزمات كثيرة للنادي، وهناك مديونيات كثيرة للاعبين وقضايا في الفيفا منها أحمد بلحاج الذي رحل مؤخرا عن النادي ويطالب بالحصول على مستحقاته التي تصل لمليون و400 الف جنيه، بخلاف قضايا عديدة على النادي".

وواصل: "الأهلي عندما فاز بلقب نادي القرن، كان الزمالك ثانيًا، وتصنيف الفيفا الصادر رسميا بشأن الفرق المشاركة بالنقاط وليس بالبطولات أيضًا، ولا بد من إعادة النادي للطريق السليم، وبناء فريق الكرة بشكل صحيح، والتجديد لـ احمد فتوح بعيدا عن اثارة الجدل شئ جيد لأنه قيمة فنية مميزة".

وأتم: "يجب بناء فريق الزمالك بشكل جيد، وتجديد عقد أحمد سيد زيزو الذي ينتهي بعد عام، ما دام تريد تكوين فريق قوي والمنافسة بقوة على دوري ابطال افريقيا مستقبلا".