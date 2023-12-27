نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمادي: العدالة التحكيمية في التعامل غابت أمام الأهلي.. وإذا لم يكن اتحاد الكرة أقوى من الأندية فلننسى كرة القدم بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن محمد معروف حكم جيد لكنه يفرق في التعامل بين اللاعبين.

ماذا قال أيمن الرمادي مدرب سيراميكا؟

وقال الرمادي خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمد معروف حكم جيد لكنه كان يفرق في التعامل بين لاعبي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، هدد بسام وهو مصاب بإنذاره لو سقط مرة أخرى".

وأكمل: "اعتذرت لمحمد فاروق بسبب تصريحاتي عن العدالة التحكيمية في المؤتمر الصحفي، لم نخسر بسبب التحكيم والأهلي استحق الفوز".

وتابع: "لا يصح أن يقول أحدا أن الأهلي فاز بسبب التحكيم، الأحمر فاز بمجهوده ولكن آلية عمل الحكام خلال المباريات التي يكون فيها الأهلي أو الزمالك تكون مختلفة، وفي حالة مباراة الأمس، غابت العدالة في التعامل".

وأشار: "إذا كان هناك توجه بتكميم الافواه حال الاعتراض على أي قرار تحكيمي ضد فريق جماهير، فيجب أن نترك الكرة ونرحل أفضل".

وأتم: "إذا لم يكن اتحاد الكرة أقوى من الأندية فيجب نسيان كرة القدم في مصر".