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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن احتياجات الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

أيمن الرمادي: أحمد بلحاج سيعود في يناير القادم

وقال الرمادي خلال حواره ببرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر قناة قناة صدى البلد: قررنا عودة أحمد بلحاج لاعب الجونة خلال انتقالات يناير بعد انتهاء فترة إعارته.

وتابع: كما لا يوجد مفاوضات من الزمالك محمد شكري وارفض رحيله في انتقالات يناير إلا لو المقابل المالي لا يمكن رفضه.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لملاقاة بيراميدز في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس السوبر.

وقال الرمادي خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمد معروف حكم جيد لكنه كان يفرق في التعامل بين لاعبي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، هدد بسام وهو مصاب بإنذاره لو سقط مرة أخرى".

وأكمل: "اعتذرت لمحمد فاروق بسبب تصريحاتي عن العدالة التحكيمية في المؤتمر الصحفي، لم نخسر بسبب التحكيم والأهلي استحق الفوز".

وتابع: "لا يصح أن يقول أحدا أن الأهلي فاز بسبب التحكيم، الأحمر فاز بمجهوده ولكن آلية عمل الحكام خلال المباريات التي يكون فيها الأهلي أو الزمالك تكون مختلفة، وفي حالة مباراة الأمس، غابت العدالة في التعامل".

وأشار: "إذا كان هناك توجه بتكميم الافواه حال الاعتراض على أي قرار تحكيمي ضد فريق جماهير، فيجب أن نترك الكرة ونرحل أفضل".

وأتم: "إذا لم يكن اتحاد الكرة أقوى من الأندية فيجب نسيان كرة القدم في مصر".