نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي السوبر المصري.. موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والمعلق والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقام حاليا بالإمارات.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة المارد الأحمر ضد فيوتشر في نهائي كأس

السوبر المصري والقنوات الناقلة للمباراة.

وضمن الأهلي التأهل لنهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب سيراميكا كليوبترا بهدف في الوقت القاتل، بينما تأهل فيوتشر على حساب بيراميدز في مباراة ماراثونية كبيرة، انتهت بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء غدًا الخميس، الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقام حاليا بالإمارات.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، المباراة المرتقبة بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.