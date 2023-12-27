نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف كهربا وبديل ياسر إبراهيم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر بنهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سيعتمد عليه السويسري مارسيل كولر، في مواجهة مودرن فيوتشر، في اللقاء المقرر له مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقام حاليا بالإمارات.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مواجهة مودرن فيوتشر ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وضمن الأهلي التأهل لنهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب سيراميكا كليوبترا بهدف في الوقت القاتل، بينما تأهل فيوتشر على حساب بيراميدز في مباراة ماراثونية كبيرة، انتهت بركلات الترجيح.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر – محمود كهربا.

ويغيب عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام فيوتشر، الحارس محمد الشناوي بسبب إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية، بينما يأتي غياب ياسر إبراهيم بسبب إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء غدًا الخميس، الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقام حاليا بالإمارات.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، المباراة المرتقبة بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر المصري

وتذاع أحداث مباراة نهائي كأس السوبر المصري 2023، المقام حاليا بالإمارات، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة السوبر المصري في مصر والشرق الأوسط.