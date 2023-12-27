نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملها الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام فيوتشر في نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، اللقاء المقرر له مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقام حاليا بالإمارات.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد نظيره مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء غدًا الخميس، الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقام حاليا بالإمارات.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، المباراة المرتقبة بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر المصري

وتذاع أحداث مباراة نهائي كأس السوبر المصري 2023، المقام حاليا بالإمارات، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، بالإضافة إلى مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية.

-تردد قناة أون تايم سبورت 1

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

-تردد قناة أبوظبي الرياضية

التردد: 12091

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

-تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.